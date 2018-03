Papa envia cardeal em missão de paz a Bagdá O papa João Paulo II fez um dramático apelo neste domigo para que o mundo ore para evitar uma guerra e enviou o cardeal Roger Etchegaray para uma missão de paz em Bagdá, disse o porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls. "O objetivo desta missão é mostrar a todos o compromisso do papa em favor da paz e de ajudar as autoridades iraquianas a refletir sobre o dever de colaborar efetivamente com a comunidade internacional, sobre a base do direito internacional, com o fim de assegurar a paz a seu povo", disse Valls.