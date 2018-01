Papa envia mensagem às famílias cristãs O papa João Paulo II se dirigiu às famílias em seu sermão do último domingo do ano. À multidão que compareceu à Praça de São Pedro, o papa pregou uma homenagem à Sagrada Família, lembrando da importância de se recuperar os valores criados por Jesus, Maria e José. "Meditemos sobre o mistério dessa extraordinária família, da qual podemos tirar valores e ensinamentos que, hoje mais do que nunca, são indispensáveis para que sejam criadas bases sólidas e estáveis na sociedade humana", disse João Paulo II. "Gostaria que a calma, a harmonia e o amor da casa de Nazaré não faltasse entre as famílias atualmente." O papa lembrou que a Reunião Mundial de Famílias da Igreja Católica será realizada de 22 a 26 de janeiro, nas Filipinas.