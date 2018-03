Papa envia mensagem sobre conflitos em Israel O papa João Paulo II está convocando para este domingo um dia de orações pela paz no Oriente Médio. O pontífice escreveu uma mensagem internacional sobre os conflitos entre israelenses e palestinos que foi distribuída nesta sexta-feira pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). "A dramática situação em que se encontra a Terra Santa leva-me de novo a dirigir um urgente apelo a toda a Igreja para que se intensifiquem as orações de todos os fiéis por aqueles povos que, no momento, são dilacerados por uma violência inaudita", diz o papa. "Justamente neste momento, em que o coração dos cristãos se dirige aos lugares santos onde o Senhor Jesus sofreu morreu e ressuscitou, chegam-nos notícias cada vez mais trágicas, que contribuem para o crescimento da angústia da opinião pública, dando a impressão de um desvio irrefreável de desumana crueldade que não se pode deter." Em sua carta, João Paulo sugere que os "pastores das várias Igrejas" se unam em uma súplica coletiva, que "implore do coração de Deus uma especial intervenção sobre os que têm a responsabilidade e o poder de dar os passos necessários, mesmo difíceis, para conduzir ambas as partes em luta a chegarem a um acordo justo e digno para todos". De acordo com o secretário-geral da CNBB, dom Raymundo Damasceno Assis, a paz na região depende da retirada das tropas de Israel das cidades palestinas. "Não pode haver paz se não forem garantidas as aspirações de ambos os povos a uma terra", disse o bispo. Dom Damasceno defendeu ainda o envio de uma força internacional de paz à Cisjordânia para garantir um acordo permanente e duradouro. Segundo ele, os organismos internacionais e os Estados Unidos deveriam ter agido antes para evitar as mortes. "Acho que deveriam ter sido mais rápidos e corajosos", afirmou. Na segunda-feira chega ao Brasil um enviado do Vaticano para acompanhar a 40ª Assembléia Geral da CNBB. O cardeal Giovanni Batista Re, prefeito da Congregação para os Bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, estará em Brasília nos dias 8 e 9, quando se encontrará com o presidente Fernando Henrique Cardoso. A assembléia do cinqüentenário da CNBB começa no dia 10, em Indaiatuba (SP).