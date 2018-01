Papa escolhe textos sobre guerra para Sexta-Feira Santa A guerra do Iraque e o sofrimento de suas vítimas serão o tema das meditações da Via Sacra que o papa tradicionalmente celebra, na Sexta-Feira Santa, no Coliseu de Roma, para lembrar a paixão e morte de Jesus Cristo na cruz. João Paulo II determinou que trechos das pregações que ele fez durante os exercícios espirituais da quaresma de 1976, em presença do papa Paulo VI, sejam lidos nas 14 estações da Via Sacra, que será celebrada à luz de tochas, a partir das 21h15 do próximo dia 18. "A terra se transformou num cemitério. Quantos são os homens, tantas são as sepulturas. Um grande planeta de tumbas", - escreveu o então cardeal Karol Wojtyla, arcebispo de Cracóvia, referindo-se ao conflito do Líbano, que ameaçava a paz mundial. As reflexões do futuro papa foram publicadas em livro em 1977 com o título Sinal de Contradição - um texto "tragicamente atual", conforme observou o bispo Piero Marini, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, referindo-se agora à guerra do Iraque. "Nem mesmo as novas tumbas, sempre mais numerosas, abertas pelo atual conflito bélico poderão matar a esperança nem impedir a vitória de Cristo sobre a morte", advertiu Marini, após lembrar que, como escreveu Wojtyla, "o Filho de Deus venceu a morte com a morte". Esta é a terceira vez em que, em quase 25 anos de pontificado, a serem completados em 16 de outubro, João Paulo II propõe textos seus para a reflexão dos cristãos na Via Sacra. A primeira foi em 1983, durante o Ano Santo da Redenção, e a segunda em 2000, quando a Igreja se preparava para o Terceiro Milênio. Veja o especial :