Papa estimula reforma e quer Igreja com espírito moderno

O passo representa uma das principais promessas da eleição do pontífice: a de incluir lideranças religiosas locais na tomada de decisões da Igreja Católica. Assim, Francisco reuniu oito cardeais que irão discutir, por três dias, entre outras mudanças, uma reforma na estrutura burocrática do Vaticano.

Para isso, os conselheiros foram escolhidos estrategicamente de diversas partes do mundo. Os arcebispos incluem: Sean O''Malley, de Boston, que é amigo do pontífice; Oswald Gracias, de Mumbai; Laurent Monsengwo, de Kinshasa, no Congo; e o alemão Reinhard Marx, de Munique.

Segundo o papa Francisco, nenhuma decisão é esperada para esta semana e o processo de reforma deve levar tempo. Ainda não está claro como este gabinete paralelo levará as mudanças à administração central do Vaticano, a Cúria Romana.

Um escândalo envolvendo documentos papais, no ano passado, mostrou que a Cúria possui um complexo disfuncional de disputas políticas e territoriais, o que alimentou ainda mais a necessidade de uma reforma burocrática. Fonte: Associated Press.