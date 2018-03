Papa expressa pesar por atentado no Iraque, que matou três italianos O papa Bento XVI expressou sua "grande dor" pelo atentado cometido nesta quinta-feira no Iraque, que matou três militares italianos e um romeno, e destacou o compromisso das vítimas "em favor da paz e da liberdade neste país", afirmou o secretário para Relações com outros Estados do vaticano, Giovanni Lajolo. Em entrevista à rádio vaticana, Lajolo disse que o pontífice enviou um telegrama de condolências ao Ministério de Assuntos Exteriores da Itália, no qual ressaltou sua "grande dor" devido ao "novo grave atentado" do Iraque. Segundo Lajolo, o texto destaca a "contribuição generosa e desinteressada" das vítimas "em favor da paz e da liberdade" no Iraque. O secretário destacou que a mensagem do pontífice lembrou as vítimas e seus entes queridos em oração, antes de lamentar os "atos de cruel barbárie" que quase todos os dias chegam do Iraque e que "atrasam o cansativo processo democrático do país".