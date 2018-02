Papa expressa sua dor pela morte de estudantes no México

O papa Francisco expressou sua dor pelo "assassinato" de 43 estudantes no México, episódio que provocou comoção mundial. O pontífice afirmou que o que aconteceu "legalmente é um desaparecimento, mas se sabe que é o assassinato dos estudantes".

Essas mortes atrozes "tornam visível a realidade criminal que existe por trás do tráfico e do comércio de drogas", afirmou o papa em sua aparição púbica a peregrinos nesta quarta-feira, com um pronunciamento em espanhol.

Um total de 43 estudantes da Escola Normal de Ayotzinapa estão desaparecidos desde 26 de setembro após serem reprimidos pela polícia municipal da cidade de Iguala, no estado de Geurrero, por participarem de um protesto. Fonte: Associated Press.