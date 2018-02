Papa expressa "vergonha e tristeza" por casos de pedofilia O Papa João Paulo II expressou hoje perante mais de 500 mil jovens de 173 países a sua "tristeza e vergonha" pelos casos de pedofilia cometidos por sacerdotes em várias partes do mundo. "Os danos provocados por alguns sacerdotes e religiosos a jovens enchem-nos a todos de uma profunda tristeza e vergonha. Mas pensem na grande maioria de sacerdotes e religiosos dedicados e generosos, cujo único desejo é servir e fazer o bem", afirmou o Sumo Pontífice da Igreja Católica, durante a missa solene com a qual se concluiu a XVII Jornada Mundial da Juventude. Com este "mea culpa", João Paulo II tocou durante estas jornadas dois temas que preocupam muito os norte-americanos: o terrorismo desencadeado com os atentados de 11 de setembro e os casos de pedofilia nos quais estão implicados mais de uma centena de sacerdotes e bispos do país e que pôs a Igreja Católica em relevo. Os norte-americanos não são os únicos afetados por estes escândalos. Nos últimos tempos têm sido denunciados casos de pedofilia na Polônia, França, Irlanda e no México, entre outros. João Paulo II apelou hoje aos jovens para "amar a Jesus e à sua Igrejas" e para que "não desalentem pelos pecados e falhas de alguns dos membros" da Igreja Católica. João Paulo II chegou no "papamóvel" e foi acolhido com palmas e vivas, no mesmo tom da noite anterior. Aparentava bom aspecto, apesar de um pouco mais cansado após a intensa vigília noturna, na qual fez vibrar os jovens. Hoje, voltou a soltar os aplausos e vivas quando lhes disse que "é um velho e está um pouco cansado", mas que no entanto "se identifica plenamente com as esperanças e aspirações" dos jovens. João Paulo II voltou a expressar a sua preocupação pelo mundo atual, sacudido pelo terrorismo e pelas guerras, afirmando que o mundo que herdam estes jovens "necessita desesperadamente de um novo sentido de irmandade e solidariedade humana". "É um mundo que precisa ser tocado e sarado pela beleza e riqueza de Deus, para que vocês possam ser o sal da terra e a luz do mundo", afirmou o papa. A missa solene foi celebrada por 400 bispos e cardeais e mais de mil sacerdotes. As estolas que tinham colocadas foram confeccionadas por mulheres de San Cristóbal de las Casas, no Estado mexicano de Chiapas. A missa foi o último ato "de multidão" de João Paulo II em Toronto. Segunda-feira partirá para Guatemala, onde canonizará o beato de origem espanhola Pedro de Betancur, que será o primeiro santo guatemalteco.