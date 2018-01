Papa fala aos espanhóis: "amor é mais forte que ódio" "O amor é mais forte que o ódio e a morte", disse hoje o papa João Paulo II ao relembrar a dor "de tantas famílias da população de Madri e de toda a Espanha por causa do recente atentado terrorista". O pontífice disse para todos "manterem a esperança, a coragem e a generosidade". As palavras às vítimas de Madri, muito aplaudidas por mais de 20 mil pessoas na Praça São Pedro, foram ditas em espanhol no final da missa de beatificação e antes da oração de Angelus, celebrada em um altar na praça. O papa se despediu dos presentes benzendo e saudando um por um os embaixadores presentes, e os enviados das ordens religiosas dos novos beatos, um italiano e dois espanhóis.