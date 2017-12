Papa fala da força da fé na reza dominical O papa Bento XVI disse neste domingo durante a reza dominical do Ângelus na Praça de São Pedro que "todo o Universo, para quem tem fé, fala de Deus uno e trino". Segundo ele, dos espaços interestelares às partículas microscópicas, tudo o que existe remete a um ser que se comunica na multiplicidade e na variedade dos elementos, como em uma imensa sinfonia. "Todos os seres estão ordenados segundo um dinamismo harmônico que podemos chamar analogicamente de amor". Bento XVI também disse que, na tradição católica, em um dia como hoje, se celebra "a solenidade da Santíssima Trindade" e que graças ao Espírito Santo os fiéis podem conhecer a intimidade de Deus, descobrindo que Ele não está em solidão infinita, mas em comunhão com a luz e o amor. Ao terminar o Ângelus, o Bispo de Roma convidou os habitantes da cidade a participarem da procissão de Corpus Christi, no próximo dia 15. "Que o amor de Deus, manifestado no mistério da Santíssima Trindade, lhes impulsione em todo momento um testemunho coerente de caridade", disse Ratzinger.