Papa falta a encontro com fiéis por problemas intestinais O papa João Paulo II não compareceu a seu encontro semanal com fiéis, que acontece sempre às quartas-feiras, em razão de ?suaves problemas intestinais?, de acordo com o Vaticano. O pontífice enviou aos fiéis uma mensagem gravada em sua residência de descanso. Em nota oficial, o porta-voz do papa, Joaquin Navarro-Valls, disse que João Paulo II começou a apresentar problemas intestinais na noite de terça-feira, e que foi por recomendação médica que ele decidiu não participar pessoalmente da cerimônia. Navarro-Valls também disse à televisão italiana que o problema do papa ?não é sério?. Não estão previstas alterações na agenda de João Paulo II. Aos 83 anos, João Paulo II sofre de Mal de Parkinson e tem também os joelhos e costelas debilitadas, o que lhe causa a dificuldade para andar.