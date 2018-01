Papa faz apelo contra o terrorismo O papa João Paulo II recebeu neste sábado uma delegação de bispos egípcios e apelou para que todas as religiões, em especial o islamismo e o cristianismo, unam esforços para denunciar o terrorismo. "O diálogo com o islamismo é particularmente importante no vosso país, onde esta religião é praticada pela maioria dos habitantes", declarou o Papa à delegação do Egito, segundo relato da Rádio Vaticano. João Paulo II salientou que o diálogo é "particularmente necessário depois dos trágicos acontecimentos ligados ao terrorismo que marcaram o início do terceiro milénio" e também porque "a opinião pública pode ser tentada a imputá-los a causas religiosas". "É essencial que as religiões do mundo unam os seus esforços para denunciar o terrorismo e para trabalhar em conjunto ao serviço da justiça, da paz e da fraternidade entre os homens", acrescentou. O encontro entre o Papa e os bispos do Egito aconteceu em Castelgandolfo, a residência de Verão de João Paulo II, no sudeste de Roma.