Papa faz apelo veemente pela paz no mundo O Papa João Paulo II acendeu hoje no início da noite o Círio da Paz, a tradicional vela que simboliza a paz que o nascimento de Jesus trouxe ao coração dos fiéis, segundo os príncípios da Igreja Católica. O Papa apareceu na janela de seus aposentos, diante da Praça São Pedro, como faz normalmente antes de participar da Missa do Galo. Apesar da saúde debilitada, o pontífice participa da tradicional Missa do Galo na Basília de São Pedro, como tem feito nos seus 25 anos de Pontificado. Seu médico, o Dr. Renato Buzzonetti, recomendou limitar as atividades do papa, de 83 anos, desde as cerimônias organizadas para comemorar o 25.º aniversário de seu pontificado, no último dia 16 de outubro. Ao falar aos fiéis, o papa fez um apelo veemente à paz. "Muito sangue corre ainda sobre a terra, muita violência e muitos conflitos urbanos alteram a serena convivência das nações. Tu vens trazer-nos a paz, Tu és nossa paz. Só Tu podes fazer de nós um povo purificado, um povo dedicado às boas obras", afirmou o Papa.