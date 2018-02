Papa Francisco beatifica 124 mártires sul-coreanos

A cerimônia foi realizada diante do Portão de Gwanghwamun, na principal praça de Seul, e foi acompanhada por uma multidão de cerca de 800 mil pessoas, segundo estimativa dos organizadores do evento. No local, vários mártires do país foram torturados e executados durante os séculos 18 e 19.

O pontífice, de 77 anos, tem sido recebido de forma calorosa desde que chegou a Seul, na quinta-feira, para sua primeira viagem à Ásia.

O papa ficará na Coreia do Sul até segunda-feira. Antes de partir para Roma, ele celebrará duas missas, uma para encerrar as comemorações pelo Dia da Juventude na Ásia e outra pela paz e reconciliação da dividida península coreana. Fonte: Dow Jones Newswires.