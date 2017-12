Papa Francisco chama ataque em Las Vegas de 'tragédia sem sentido'

VATICANO - O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira, 2, o massacre ocorrido em Las Vegas, no qual morreram pelo menos 59 pessoas e mais de 500 ficaram feridas, qualificou o episódio como uma "tragédia sem sentido" e enviou condolências aos feridos e às famílias das vítimas.

+ FBI nega vínculo de atirador com EI após grupo assumir autoria de ataque em Las Vegas

“Profundamente entristecido ao saber do ataque a tiros em Las Vegas, o papa Francisco envia a garantia de sua proximidade espiritual a todos aqueles afetados por essa tragédia sem sentido”, disse o pontífice em mensagem enviada ao bispo do Estado americano de Nevada, Joseph Anthony Pepe, nesta segunda-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O papa também "elogia os esforços da polícia e dos serviços de emergência e promete orar pelos feridos e vítimas, confiando-lhes ao misericordioso amor de Deus".

O ataque aconteceu por volta das 22 horas de domingo (1 hora de segunda-feira em Brasília), quando um homem, identificado como Stephen Paddock, posicionado no 32º andar do hotel Mandalay Bay atirou indiscriminadamente com um fuzil contra o público de um show de música country próximo ao edifício.

O Estado Islâmico reivindicou a ação, que disse se tratar de uma resposta às ações da coalizão internacional liderada pelos EUA no Oriente Médio. As autoridades americanas, no entanto, tratam o episódio como ação de um "lobo solitário" e não há, até o momento, informações de que Paddock teria histórico de extremismo. / REUTERS, EFE e AFP