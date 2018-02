Papa Francisco confirma visita aos EUA em 2015

O prefeito de Filadélfia, Michael Nutter, o governador do estado, Tom Corbett, e o arcebispo Charles Chaput, organizador da conferência, se reuniram com Francisco no Vaticano em março para convidá-lo pessoalmente para participar do evento.

Chaput afirmou que todos estão "muito gratos pela oportunidade" e que o anúncio do papa "nós dá um comprometimento e energia renovados para ter o melhor Encontro Mundial das Famílias que já foi celebrado na Igreja".

A expectativa é de que o evento, a ser realizado entre 22 e 27 de setembro, atraia mais de um milhão de pessoas. Os hotéis a uma distância de até 15 quilômetros do centro da cidade estão lotados.

Também é esperada que a visita se estenda a Nova York e Washington, mas autoridades do Vaticano não confirmaram tais informações. O papa "quer garantir a presença no Encontro Mundial das Famílias em 2015, na Filadélfia, mas sobre o resto, eu não tenho nada a dizer. Nenhuma informação concreta para dar", afirmou o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. Fonte: Associated Press.