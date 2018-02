Papa Francisco convida fiéis para oração por Bento XVI

A oração foi conduzida na primeira aparição pública do cardeal depois de ter sido escolhido papa após cinco rodadas de votação na Capela Sistina.

Antes da oração, o papa Francisco agradeceu pela acolhida dos fiéis reunidos na Praça São Pedro e comentou que os cardeais "foram até o fim do mundo" para encontrar um novo pontífice. Francisco é o primeiro papa oriundo das Américas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.