Papa Francisco fará primeira visita à Ásia em agosto

O Papa Francisco fará sua primeira viagem a Ásia em agosto, durante visita a Coreia do Sul. O pontífice vai participar de um festival para jovens católicos e presidir a beatificação de 124 mártires coreanos. O objetivo será levar uma mensagem de paz ao continente, que convive com a constante instabilidade política entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

A viagem acontecerá entre os dias 14 e 18 de agosto e será a segunda de Francisco em 2014, depois da passagem pela Jordânia, Israel e Palestina, prevista para maio.

O papa já havia manifestado o seu interesse em viajar para a Ásia, já que Bento XVI não conseguiu visitar a região durante o seu mandato. A última visita foi do Papa João Paulo II, em 1989. Fonte: Associated Press.