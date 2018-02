Papa Francisco faz peregrinação em Assis Papa Francisco fez uma peregrinação nesta sexta-feira para a cidade de Assis, onde está localizado o túmulo do santo que inspirou seu nome. São Francisco de Assis foi um sacerdote do século 13 que renunciou a riqueza, ao estilo de vida mundano para abraçar uma vida de pobreza e ajudar os mais necessitados. Entre as frases do sacerdote, São Francisco de Assis foi aquele que pediu a Deus que reparasse a sua casa.