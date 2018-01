Papa Francisco não tem planos de se encontrar com Farc, diz porta-voz do Vaticano

CIDADE DO VATICANO - O porta-voz do Vaticano, padre Ciro Benedettini, disse nesta quarta-feira, 19, que o papa Francisco “não planeja se encontrar com representantes das Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) em sua agenda de Cuba”.

Ao ser questionado sobre o pedido feito pela guerrilha comunista a respeito de uma reunião com o pontífice, ele garantiu que “na agenda papal para Cuba não há planos de um encontro entre o Santo Padre e representantes das Farc”.

A guerrilha solicitou ontem aos bispos colombianos que consigam que o papa Francisco se reúna com os negociadores de paz da Colômbia durante sua visita a Cuba, que acontecerá em setembro.

O pedido foi feito pela delegação de paz das Farc ao presidente da Conferência Episcopal colombiana, Luis Augusto Castro, durante um encontro em Havana, segundo informações divulgadas em seu blog.

O papa Francisco visitará Cuba entre os dias 19 e 22 de setembro como parte de uma viagem aos EUA. O governo colombiano e as Farc negociam desde 2012 um acordo de paz para colocar fim ao conflito armado que dura meio século e já deixou cerca de 220 mil mortos. /AFP