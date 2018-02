Papa Francisco prega perdão em primeira aparição Quebrando a tradição, o Papa Francisco falou neste domingo a milhares de fiéis sobre o poder de Deus para perdoar, no lugar de ler o discurso escrito, em sua primeira aparição na janela do Vaticano. Ele também só falou em italiano, começando com "Buon giorno" (bom dia) e terminando com "Buon pranzo" (bom almoço), no lugar de cumprimentar os fiéis em várias línguas como seus antecessores faziam.