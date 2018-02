Papa Francisco reza diante do túmulo de João Paulo II

Em três semanas de pontificado, Francisco sacudiu a Igreja Católica com uma série de quebras de protocolo: renunciou a certas vestimentas litúrgicas e na Quinta-Feira Santa lavou os pés de uma muçulmana em um ritual que rememora Jesus lavando os pés de seus apóstolos.

De acordo com o Vaticano, porém, o fato de Francisco ter visitado hoje as tumbas de João Paulo II e dos papas João XXIII e Pio X evidencia a "profunda continuidade espiritual" com os pontífices anteriores. As informações são da Associated Press.