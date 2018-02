Papa Francisco triplica seguidores no Twitter O papa Francisco conseguiu uma rara proeza nas redes sociais: o número de seguidores da conta do pontífice em latim no Twitter triplicou, alcançando impressionantes 100 mil pessoas em todo o mundo. As mensagens em latim no microblog começaram ainda sob o pontificado de Bento XVI. Autoridades do Vaticano, entretanto, estimaram à época que atrairiam cerca de 5 mil seguidores.