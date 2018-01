Papa Francisco visita novo abrigo para os sem-teto do Vaticano

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco fez uma visita a um novo abrigo para sem-teto no Vaticano. O pontífice cumprimentou cerca de 30 homens que fixaram residência no abrigo, localizado a alguns quarteirões da Praça de São Pedro.

O Vaticano disse nesta sexta-feira, 16, que Francisco passou aproximadamente 20 minutos com os sem-teto e voluntários que trabalham no abrigo. Ele ainda fez um passeio pelos dormitórios para conhecer as instalações do local.

O papa saudou o monsenhor e jesuíta superior Konrad Krajewski, principal arrecadador de doações, cujo escritório fundou o abrigo. O local tem capacidade para 34 pessoas e é administrado pela Congregação das Irmãs de Caridade Madre Teresa de Calcutá.

O Vaticano inaugurou o albergue no começo do mês de outubro. O local recebe as pessoas das 18h às 19h, que podem reservar a permanência por, no máximo, 30 dias. Às 6h15 todos devem estar de pé. Às 8h, o centro fecha as portas para limpeza antes de voltar a operar.

As pessoas que utilizam a residência têm direito a jantar e café da manhã. Além do abrigo, o Vaticano agora também administra horários e lugares para os sem-teto da região tomarem banhos e fazerem a barba. /ASSOCIATED PRESS