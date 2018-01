Papa Francisco visitará Chile e Peru em janeiro de 2018

LIMA - O papa Francisco viajará ao Chile e ao Peru em janeiro, na primeira visita de um chefe da Igreja Católica aos dois países desde o fim da década de 80, confirmou nesta segunda-feira, 19, o encarregado de negócios da Nunciatura da Santa Sé no Peru, Grzegorz Piotr Bielaszka.

Francisco estará entre os dias 15 e 18 de janeiro no Chile, nas cidades de Santiago, Iquique e Temuco, e no Peru entre 18 e 21 do mesmo mês para visitar Lima, Trujillo e Puerto Maldonado, disse o funcionário em uma entrevista coletiva.

A visita ao Chile e ao Peru, que será sua 21ª viagem apostólica desde que assumiu como líder da igreja, estava sendo cogitada há meses, quando se anunciou que o papa ainda poderia visitar Argentina e Uruguai. A visita a esses dois últimos países não foi confirmada em Lima nem em Santiago.

"Para todos nós é motivo de muita alegria essa visita do santo padre Francisco, é uma visita apostólica, é uma visita pastoral; devemos nos regozijar, alegrar, porque também vai exigir uma preparação adequada", disse o monsenhor Miguel Cabrejos.

O papa João Paulo II esteve no Chile em 1987, e visitou o Peru em 1985 para uma visita apostólica e em 1988 para um Congresso Eucarístico.

"Isto vai marcar um antes e um depois: antes agitação, depois moralidade e tranquilidade, por isso é tão importante esta visita" ao Peru, disse o presidente Pedro Pablo Kuczynski, que participou da mesma entrevista coletiva.

No caso do Chile, a viagem do primeiro papa latino-americano ocorrerá só dois meses antes de a presidente socialista Michelle Bachelet finalizar seu mandato.

Como parte de sua atenção especial pela América do Sul, o papa Francisco precederá essas viagens de uma visita à Colômbia em setembro. / REUTERS