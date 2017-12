Papa ganha gotas do sangue de Madre Teresa Um relicário com gotas de sangue da Madre Teresa de Calcutá será entregue a João Paulo II. O sangue foi extraído do corpo da madre durante a exumação feita para o processo de beatificação. O presente será exposto na capela privativa do Vaticano. "É uma relíquia especial, de primeira classe", disse o religioso canadense Brian Kolodiejchuk, que solicitou a beatificação da madre. Ela será canonizada no domingo, em cerimônia presidida pelo papa no Vaticano.