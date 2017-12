Papa homenageia Reagan durante visita à Suíça O papa João Paulo II homenageou hoje o ex-presidente americano Ronaldo Reagan, morto ontem, durante sua visita à Suíça e, por meio de seu porta-voz, lembrou que o ex-chefe da Casa Branca contribuiu para a promoção de "eventos históricos que mudaram a vida de milhões de pessoas, principalmente europeus". O Vaticano, apesar de não declarar explicitamente, estava se referindo ao colapso do comunismo. Segundo o Vaticano, o papa recebeu a notícia da morte de Reagan com "tristeza" e interrompeu suas atividades durante sua 103ª visita internacional para rezar pelo americano. Durante os anos 80, o Vaticano e o governo de Ronaldo Reagan trabalharam em cooperação para promover idéias e movimentos contrários ao comunismo, principalmente na Polônia, país natal de João Paulo II. O fortalecimento do sindicato Solidariedade, de Gdansk, acabou minando o regime de Varsóvia e, para muitos, foi o início da queda da União Soviética. Reagan ainda foi o responsável pelo estabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano, iniciativa que, apesar de encontrar resistências em Washington, foi bem recebida pelo papa.