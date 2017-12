Papa ignora brasileiros em lista de novos cardeais O papa Bento 16 deixou de fora da lista de 15 novos cardeais anunciados nesta quarta-feira, em Roma, os dois brasileiros que eram vistos como possíveis candidatos. João Braz de Aviz, arcebispo de Brasília, e Raymundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida, não constavam no anúncio feito durante a audiência das quartas-feiras, na sala Paulo 6º, no Vaticano. Ratzinger nomeou 12 cardeais com menos de 80 anos, portanto com direito de voto durante um eventual conclave, a assembléia que elege o papa. Desta forma, o pontífice completou o quadro do colégio cardinalício com 120 purpurados. Segundo as normas estabelecidas por Paulo 6º, e confirmadas por João Paulo 2º, o número de cardeais que elegem o papa deve ser de 120, todos com menos de 80 anos. Outros 3 cardeais, com mais de 80 anos, foram nomeados por sua "fidelidade exemplar e admirável dedicação" a Igreja, nas palavras do pontífice. Da Ásia O primeiro nome anunciado por Bento 16 foi o monsenhor americano Wiliam Levada, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, posto ocupado por Ratzinger até ser eleito papa há quase um ano. O ex-secretário particular de João Paulo 2º, Stanislaw Dsiwisz, arcebispo de Cracóvia, também foi nomeado cardeal. Junto com William Levada, era um dos nomes dados como certos para figurar na lista. Na relação dos novos purpurados há somente um latino-americano, o arcebispo de Caracas, Jorge Liberato Urosa Savino. Há também um espanhol, o arcebispo de Toledo, Antonio Canizares, o americano Sean Patrick O´Malley, arcebispo de Boston, e o francês Jean-Pierre Ricard, arcebispo de Bordeaux. Três dos novos cardeais são asiáticos: Gaudencio Risales, arcebispo de Manila, Nicolas Cheong-Jin-Suk, arcebispo de Seul, e Joseph Zen Ze-Kiun, de Hong Kong. Segundo observadores do Vaticano, estas nomeações são a novidade mais interessante e confirmam o interesse do papa em incentivar a evangelização e o diálogo naquela região.