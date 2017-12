Papa inicia semana de comemorações O papa João Paulo II iniciará nesta terça-feira a semana de comemorações de seus 25 anos de papado, mais uma vez em meio às especulações de que vai renunciar por causa de seu estado de saúde. Fontes do Vaticano negaram veementemente essa informação. "Ele governa com a mente e o coração, e continuará a encabeçar a Igreja", disse o cardeal Pio Laghi. O ponto culminante das comemorações será a beatificação, no domingo, da madre Teresa de Calcutá. Os conventos de Roma já estão lotados e as freiras da ordem da madre se instalaram em tendas. Outro evento importante ocorrerá no dia 21, quando o papa vai nomear 31 cardeais, que integrarão o grupo responsável pela eleição de seu sucessor. Hoje, João Paulo II recebeu o cardeal inglês Cormac Murphy-O´Connor. Segundo ele, o papa estava lúcido, capaz de seguir a conversa, mas visivelmente fraco e com dificuldades para falar.