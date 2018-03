Papa insiste em fim de cerco à igreja de Belém O papa João Paulo II exortou hoje israelenses e palestinos a renunciarem à campanha de "chantagens e acusações mútuas" para acabar com o cerco à Basílica da Navitidade, em Belém - onde aproximadamente 200 palestinos armados estão cercados por tanques israelenses desde o dia 2. A igreja foi erguida sobre a gruta onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus Cristo. "Há imagens que têm mais força do que todos os chamados e nos impulsionam a não poupar esforços para que essa terra, abençoada por Deus, saia o antes possível da espiral de ódio e violência", declarou João Paulo II ante milhares de fiéis na Praça de São Pedro. O papa pediu o fim do derramamento de sangue e a restituição imediata da basílica "à oração, aos pregrinos, a Deus e aos homens". A Rádio Israel informou hoje que cinco palestinos abandonaram a igreja acenando bandeiras brancas e se entregaram aos israelenses. Nenhum deles está na lista dos extremistas procurados por Israel, que estão entre os homens entrincheirados na basílica. Segundo os israelenses, esses suspeitos não passam de 30. Sobre a situação do campo de refugiados de Jenin - onde os palestinos sustentam que a ofesniva israelense deixou mais de 500 mortos -, o secretário de Estado americano, Colin Powell, declarou-se ontem "profundamente preocupado". "Nas últimas 24 horas, conversei quatro vezes com o subsecretário (William) Burns e estamos muito preocupados porque há muitos moradores desesperados", disse Powell, anunciando que os EUA enviarão ao campo 800 barracas de campanha, equipamento capaz de purificar água para 10 mil pessoas diariamente e milhares de medicamentos. Os Estados Unidos ajudaram a aprovar no sábado, no Conselho de Segurança da ONU, a constituição de uma equipe de investigadores para verificar se houve massacre contra civis em Jenin. Equipes das agências humanitárias resgataram cinco corpos em Jenin. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ordenou a seus ministros que não mantenham contato com o enviado especial da ONU, Terje Roed-Larsen, que denunciou possíveis excessos contra a população civil de Jenin.