Papa institui novo rosário com 20 mistérios A estrutura do novo rosário, que João Paulo II anunciou nesta quarta-feira no Vaticano, terá agora 20 mistérios em vez de 15, para os fiéis meditarem sobre cinco episódios de destaque na vida pública de Jesus Cristo. Os "mistérios da luz"- nome do conjunto que o papa acrescentou aos mistérios gozosos, dolororos e gloriosos, que se referem ao nascimento, morte e ressurreição - propõem a reflexão sobre o batismo, o milagre das bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da eucaristia. "O objetivo do acréscimo desses novos mistérios é, sem prejuízo de qualquer aspecto essencial do formato tradicional da oração, dar vida nova e renovado interesse ao papel do rosário na espiritualidade cristã", escreveu João Paulo II na carta apostólica Rosarim Virginis Mariae (O rosário da Virgem Maria), documento que anuncia a mudança. Isso significa, na interpretação do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Raymundo Damasceno Assis, que na prática o terço (o colar de contas) continua igual - com 50 contas para ave-marias e cinco para o pai-nosso. A diferança é que, em vez de refletir em três módulos de mistérios - gozosos, dolorosos e gloriosos -, os devotos vão refletir também sobre os mistérios da luz. Ou seja, terão de recitar o terço quatro vezes, e não três, para rezar o rosário completo. "Apesar da mudança, o terço deverá continuar a ser chamado de terço, e não de quarto, porque é o nome popular pelo qual sempre foi conhecido", observou d. Damasceno. A palavra terço serve para designar também outros tipos de oração, como o terço bizantino, do padre Marcelo Rossi, que consiste na repetição, por dez vezes, de uma mesma invocação. Além de atualizar o rosário, a carta apostólica de João Paulo II propõe aos bispos do mundo inteiro a celebração do Ano do Rosário, que começa agora e termina em outubro de 2003. "Proclamo este o Ano do Rosário, não só porque é o 25.º aniversário de meu pontificado, mas também porque se completa o 120.º aniversário da encíclica Supremi Apostolatus Officio, com a qual o meu predecessor Leão XIII começou a publicar, em 1.º de setembro de 1883, uma série de documentos sobre o rosário", disse João Paulo II. Embora sua eleição tenha ocorrido há 24 anos, João Paulo II falou em 25.º aniversário, porque o Vaticano considera que seu pontificado já entrou em um novo ano. Eleito em 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyla, até então cardeal-arcebispo de Cracóvia, tomou posse no dia 22, uma semana depois.