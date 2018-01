Papa irá à Síria O papa João Paulo II viajará para a Síria no início de maio, após fazer uma escala em Malta, informaram nesta segunda-feira fontes do Vaticano. O pontífice anunciou há 11 dias, durante uma cerimônia ecumênica, que visitaria a Síria ainda este ano, mas não indicara a data. João Paulo II já manifestara o desejo de ir à Síria, Atenas e Malta, seguindo os passos do apóstolo Paulo, no documento que anunciava a abertura do Jubileu do ano 2000.