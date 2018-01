Papa lamenta ataque terrorista a igreja na Colômbia O papa João Paulo II deplorou nesta segunda-feira o que qualificou como ?ataque terrorista? a uma igreja na Colômbia, e ofereceu suas orações às vítimas da "violência guerrilheira que não respeita pessoas nem lugares sagrados". Muitas das 108 pessoas que se acredita terem morrido na semana passada, em confrontos entre rebeldes e paramilitares, teriam buscado refúgio na igreja de Buenavista em Bojayá, em uma região isolada da Colômbia. As autoridades colombianas dizem que rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) lançaram bujões de gás com dinamite contra o templo. O pontífice enviou uma mensagem de condolência às famílias das vítimas e condenou "estes novos atos de terrorismo que atentam contra a convivência pacífica e ofendem os sentimentos do querido povo colombiano".