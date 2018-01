Papa lembra as vítimas de perseguição religiosa O papa João Paulo II recordou hoje aqueles que foram perseguidos por sua fé religiosa, exortando-os a defender sua crença e a não odiar seus perseguidores. Em breves comentários, o pontífice mencionou Santo Estêvão, o primeiro mártir cristão, cujo dia é comemorado em 26 de dezembro. "Queria recordar hoje, de modo especial, as comunidades cristãs afligidas pela perseguição e todos os fiéis que sofrem por sua fé", disse João Paulo a milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. "Que o Senhor lhes dê a fortaleza da perseverança e a capacidade de amar até mesmo aqueles que os fazem sofrer". O pontífice, de 83 anos de idade, que sofre do mal de Parkinson além de afecções na bacia e nos joelhos, desenvolveu atividades extenuantes durante o Natal. Na quinta-feira, João Paulo II distribuiu sua tradicional bênção do dia 25 poucas horas depois de celebrar a missa da meia-noite dentro da basílica de São Pedro.