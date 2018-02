Papa liga para família de jornalista americano morto

Segundo o porta-voz do Vaticano, reverendo Federico Lombardi, os pais de James Foley, Diane e John Foley, receberam a ligação na quinta-feira. Ele não deu mais detalhes do conteúdo da conversa.

A família também não quis comentar a ligação em Rochester, no estado norte-americano de New Hamshire.

James Foley reportava os conflitos na Síria quando foi capturado no dia do feriado de Thanksgiving de 2012. O jornalista de 40 anos não havia sido visto desde então. Um vídeo mostrando seu assassinato pelos militantes apareceu na internet na terça-feira. Fonte: Associated Press.