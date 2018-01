Papa não pensa em renúncia Às vésperas de completar 82 anos, no próximo sábado, o papa João Paulo II reafirmou que não pensa em renunciar ao pontificado. "Confio no vosso apoio espiritual para continuar com fidelidade no cargo de que Deus me encarregou", disse diante de milhares de fiéis. Durante audiência pública, na Praça São Pedro, em Roma, o papa - que sofre de artrite e mal de Parkinson - deu mais uma vez a impressão de que não está bem de saúde. As especulações sobre uma aposentadoria voluntária de João Paulo II, que seria o segundo papa a se aposentar em 2.000 anos de história da Igreja Católica, são levantadas em Roma cada vez com mais insistência. Alguns cardeais pressionam em favor dessa opção e há rumores de que o papa já tem pronta uma carta, para o caso de sua saúde não permitir o desempenho de suas funções. Segundo o cardeal chileno Jorge Arturo Medina, o papa não gostou da hipótese da aposentadoria. A audiência geral de João Paulo II foi vista nesta quarta-feira por quinhentas ex-prostitutas de todo o mundo, acolhidas nos centros de recuperação pelo padre italiano Oreste Benzi. Aproveitando a presença delas, o papa conclamou a defesa da liberdade e da dignidade humana. "Expresso minha espiritualidade e minhas preces às jovens e conclamo para que prossigam com confiança o caminho da liberdade, eixo fundamental da dignidade humana."