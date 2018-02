O grupo será constituído pelos cardeais Giuseppe Bertello (Cidade do Vaticano), Francisco Javier Errazuriz Ossa (Chile), Oswald Gracias (Índia), Reinhard Marx (Alemanha), Laurent Monsengwo Pasinya (Congo), Sean Patrick O''Malley (Boston), George Pell (Austrália) e Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras). As informações são da Associated Press.