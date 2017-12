Papa nomeia espanhol Serrano Ruiz presidente de corte O papa Bento XVI nomeou o espanhol José María Serrano Ruiz presidente da Corte de Apelação do Estado da Cidade do Vaticano, informou neste sábado a Santa Sé. Serrano Ruiz, de 75 anos, nasceu em Valladolid. Ele era juiz do Tribunal da Rota e o auditor mais antigo da Rota Romana. O pontífice também nomeou o novo Conselho de Cardeais para o estudo dos problemas organizativos e econômicos do Vaticano, entre os quais se encontra o arcebispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne, e o do Rio Janeiro, Oscar Scheid.