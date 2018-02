Papa nomeia Tettamanzi para a arquidiocese de Milão O papa João Paulo II nomeou Dionigi Tettamanzi, de 68 anos, como o novo cardeal da poderosa arquidiocese de Milão, uma posição que o coloca como o principal candidato italiano para substituir o pontíficie. Em um comunicado, o Vaticano disse que Tettamanzi, atual cardeal de Gênova, assumirá o lugar do cardeal Carlo Maria Matini - que completou 75 anos este ano e insistiu em ser aposentado. Martini era visto, até então, como o mais cotado entre os católicos liberais para assumir o pontificado. A arquidiocese de Milão é uma das maiores do mundo, com mais de 5 milhões de fiéis e cerca de 1.000 paróquias. É a primeira vez na história recente que um papa transfere um cardeal de uma diocese italiana a outra. A medida representa uma promoção, e indica que Tettamanzi é um dos favoritos do papa, o que o fortalece como candidato a se tornar o próximo líder da Igreja. Segundo o jornal La Stampa, o cardeal está em posição de vantagem diante dos outros candidatos italianos. Tettamanzi foi criticado no ano passado, por alguns políticos, por ter apoiado manifestantes anti-globalização que ocuparam as ruas de Gênova durante reunião do G-8. Na ocasião, ele criticou as nações ricas dizendo que "o homem não nasceu para a globalização, mas a globalização para o homem". Disse ainda, que "uma criança africana com aids importa mais do que todo o Universo". O cardeal é visto no Vaticano como um moderado que poderia agir como mediador entre liberais e conservadores. Tettamanzi, nascido em Milão, é padre desde 1957 e, em 1998, assumiu o posto de cardel de Gênova. Muitos observadores acreditam que possa haver uma corrente entre os cardeais em defesa da volta do potificado a um italiano. João Paulo II, um polonês, foi eleito em 1978, como o primeiro papa não italiano em 445 anos. Sua saúde vem se deteriorando rapidamente no último ano devido ao Mal de Parkinson, o que fez com que surgissem muitas especulações sobre sua saída. Apesar de sua saúde, o papa tem uma viagem marcada para o México no fim do mês. Ele canonizará o índio mexicano Juan Diego, testemunha de aspirações da Virgem de Guadalupe e beatificar dois indígenas assassinados em 1700. Na quarta-feira, uma pesquisa mostrou que 58% dos mexicanos preferem que a visita seja cancelada, devido à saúde debilitada do papa.