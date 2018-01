Papa ouve confissões em seis línguas na Sexta-Feira da Paixão O cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ergueu a cruz em lugar do papa João Paulo II durante a celebração da Paixão de Cristo na nave principal da Basílica de São Pedro, em Roma. Antes, o pontífice ouviu confissões em seis línguas na Capela das penitências. O papa assistiu ao rito sentado no trono pontifício e, ao contrário do que ocorria nos últimos anos, não ergueu a cruz no momento litúrgico da Adoração. Coube a Ratzinger fazê-lo para, em seguida, aproximar a cruz de João Paulo a fim de que o pontífice pudesse tocá-la. A cerimônia da Paixão de Cristo é celebrada na tarde da Sexta-Feira Santa na basílica do Vaticano, antes dda tradicional Via Crucis presidida pelo papa no Coliseu romano. Por sua vez, o sacerdote Raniero Cantalamessa, pregador da casa pontifícia, usou como fio condutor de suas palavras nesta sexta-feira diante do papa a canção Imagine, de John Lennon - uma das canções-símbolo do pacifismo internacional. Como na canção, explicou o religioso, também o cristianismo quer um mundo reconciliado sob a proteção de Deus, em que "cristãos e muçulmanos, brancos e negros, católicos e ortodoxos sejam uma só coisa". Antes da cerimônia na nave principal da basílica, João Paulo II havia descido à Capela das Penitências para confessar alguns fiéis, como acontece a cada Sexta-Feira Santa. O papa ouviu confissões em inglês, francês, italiano, ucraniano, polonês e também em português. Em Jerusalém Já na Terra Santa, em Jerusalém, um reduzido grupo de peregrinos segurando cruzes de madeira e entoando os hinos dedicados à memória da Crucificação de Cristo percorreu este ano as ladeiras da parte antiga da cidade, refazendo o caminho percorrido por Jesus a caminho do Calvário. Apenas algumas centenas de pessoas participaram das cerimônias da Paixão. Os últimos 13 meses de combates entre israelenses e palestinos impediram a participação de peregrinos estrangeiros e muitos cristãos palestinos foram impedidos por Israel de entrar em Jerusalém, em obediência a rígidas medidas militares. Veja fotos da Sexta-Feira da Paixão na galeria de últimas imagens