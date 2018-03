Papa pede a Blair esforço contra a guerra Em sua primeira visita ao papa João Paulo II desde que assumiu o poder, em 1997, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, foi recebido neste sábado na biblioteca do Vaticano. O pontífice pediu-lhe que se esforce para evitar "a tragédia de uma guerra no Iraque", pois isso "seria uma derrota para toda a humanidade e criaria divisões em todo o mundo", informou o porta-voz da Santa Sé, Joaquín Navarro Valls, destacando que o "ambiente do encontro foi muito cordial". "Todas as partes devem aproveitar os recursos que o direito internacional e a ONU oferecem para pôr de lado o perigo de uma guerra que ainda é evitável", disse João Paulo II. Anglicano praticante, Blair esteve no Vaticano acompanhado da mulher, Cherie, que é católica, e de três dos quatro filhos do casal - todos batizados no catolicismo. O premiê britânico reuniu-se na sexta-feira com o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, seu forte aliado na defesa do uso da força contra o Iraque.