Papa pede a Bush rápida normalização da situação no Iraque O papa João Paulo II recebeu hoje o presidente dos Estados Unidos George W. Bush. O pontífice lembrou a Bush, que o Vaticano foi contra a guerra no Iraque e que o mundo vem sendo incomodado pelos ?eventos deploráveis? recentes, aparentemente se referindo aos abusos ímpostos aos iraquianos pelos soldados dos EUA. O papa disse também que é preciso que a situação no Iraque e no Oriente Médio se normalize os mais rápido possível, com a ativa participação da comunidade internacional, em particular da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo João Paulo II, a entrega do Iraque a um governo interino foi um ?passo encorajador?. Bush entregou ao papa a Medalha da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos e disse que João Paulo é um ?símbolo para a paz e a liberdade? e que seu trabalho, desde o início dos anos 80, contribuiu para o fim do comunismo, tanto no seu país natal, a Polônia, como no resto da Europa. ?O senhor é o nosso herói?, disse Bush ao papa.