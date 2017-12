Papa pede à Virgem Maria a "paz verdadeira" no mundo O papa Bento XVI invocou neste domingo a Virgem Maria para que estabeleça "a paz verdadeira e firme no mundo inteiro" durante a oração do Ângelus, pronunciada em sua residência de verão, na cidade italiana de Castelgandolfo. Perante milhares de peregrinos, o pontífice celebrou o Ângelus e lembrou que hoje, pelo calendário católico, é celebrado o dia de São Bernardo, o qual qualificou de "grande doutor da Igreja". "Cada escrito seu demonstra uma rica experiência interior. Conseguia se comunicar com os outros com uma grande capacidade persuasiva", afirmou o Pontífice. Bento XVI lembrou as recomendações de São Bernardo, que, aos 25 anos, retirou-se em um monastério da ordem de Cister para se dedicar à contemplação. "É preciso se cuidar, observa o santo, dos perigos de uma atividade excessiva, qualquer que seja a condição e o ofício, porque as muitas ocupações conduzem freqüentemente à ´dureza do coração´", citou o papa. E acrescentou: "A advertência vale para todo tipo de ocupação, inclusive aquelas inerentes ao governo da Igreja". Depois, o pontífice cumprimentou os peregrinos que foram a Castelgandolfo em vários idiomas e desejou a todos um bom domingo.