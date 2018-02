Papa pede ajuda para afegãos e paz na Terra Santa O papa João Paulo II pediu hoje para que sejam preservadas as vidas de inocentes no Afeganistão e no Oriente Médio e conclamou a comunidade internacional a ajudar os refugiados afegãos. "Que sejam preservadas as vidas inocentes do Afeganistão", disse o pontífice aos milhares de fiéis que compareceram à Praça de São Pedro para a missa de domingo. "Que haja por parte da comunidade internacional uma ajuda oportuna e efetiva para os muitos refugiados, expostos a todo o tipo de privações", afirmou. João Paulo II também se referiu ao Oriente Médio. "Não podemos esquecer aqueles que continuam sofrendo pela violência e a morte na Terra Santa, em particular nos locais sagrados e caros à fé cristã", disse. O pontífice conclamou também israelenses e palestinos a "deporem as armas e finalmente empreender uma paz justa e duradoura".