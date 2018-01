Papa pede aos fiéis que rezem pelos mortos O papa João Paulo II voltou a recordar hoje que é um dever dos católicos rezar pelos mortos, pois muitos deles ainda são almas do purgatório. Em sua tradicional mensagem antes da missa dominical do Ângelus e no Dia de Finados, o pontífice apresentou novos sinais de sua debilidade, ainda que tenha conseguido ler um breve texto e ter improvisado algumas palavras ao final em polonês. O papa iniciou seu discurso com energia, mas à medida que ia avançando na leitura, palavras eram entrecortadas e seu tom de voz foi diminuindo, com pausas cada vez maiores. Ao final, as mais de 10 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro aplaudiram-no com muita emoção. A introdução ao Ângelus de hoje foi uma continuidade das reflexões do papa feitas na véspera sobre a morte e a eternidade, aconselhando as pessoas a visitarem cemitérios e orarem pelos mortos. "A Igreja tem exortado a rezar pelos mortos e ver o mistério da morte não como a última palavra sobre a sorte humana mas como a passagem até a vida eterna."