Papa pede aos jovens que rejeitem a "sedução do pecado" Diante de milhares de jovens peregrinos que se reuniram nesta quinta-feira durante a abertura das festividades da 17ª Jornada Mundial da Juventude em Toronto, o Papa João Paulo II pediu a todos que rejeitassem a "sedução do pecado" e afirmou que a alegria "não coincide com o prazer efêmero dos sentidos". Numa referência aos ataques de 11 de setembro, o Papa disse ainda que os atentados mostraram a "trágica face da malícia humana". João Paulo, de 82 anos, apresentou a si mesmo como "um velho Papa, com muitos anos de vida, mas ainda com coração jovem". Depois de dois dias de descanso num retiro na Ilha Stranberry, o papa parecia bem disposto. Apesar dos receios sobre como ele suportaria os 11 dias de viagem, que incluem além do Canadá, Guatemala e México, ele se expressou hoje com clareza e com voz forte. No palco preparado para a cerimônia, caminhou amparado por um religioso. Cerca de 200 mil jovens, usando tênis e mochilas e abanando as badeirolas de seus países, receberam o papa com o bordão "João Paulo II, nós amamos você", assim que ele chegou de helicóptero ao local da cerimônia, uma extensa área às margens do lago Ontário. Muitos dos jovens estavam aguardando no local por 12 horas. O pontífice não fez qualquer menção aos escândalos sexuais que vêm abalando a Igreja Católica.