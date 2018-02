Papa pede aos jovens que sigam caminho da castidade O Papa João Paulo II pediu hoje aos jovens que sigam o caminho da castidade e assinalou que os seres humanos "não cumprem seu propósito seguindo os impulsos do prazer". O pontífice citou, durante seu sermão semanal aos fiéis, na Praça de São Pedro, a história de Santa Maria Goretti, uma jovem que foi assassinada há um século por recusar as propostas sexuais de um homem. "Santa Maria Goretti é um exemplo para a nova geração, ameaçada por uma mentalidade desatada, que tem dificuldade de compreender a importância dos valores que não devem ser comprometidos", disse. "Seu martírio nos lembra que um ser humano não cumpre seu propósito seguindo os impulsos do prazer, mas vivendo uma vida de amor e responsabilidade", acrescentou. O Papa mencionou que presidirá as comemorações do Dia Mundial da Juventude Católica em Toronto, ainda este mês. "Não permitam que a cultura do consumo e do prazer adormeça suas conciências", aconselhou aos jovens. E disse que recordar a pureza da Virgem ajudará aos jovens a "redescobrir o valor da castidade e a viver suas relações com respeito recíproco e amor sincero".