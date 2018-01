Papa pede clemência para dissidentes cubanos O papa João Paulo II fez hoje um pedido ao líder cubano Fidel Castro para que tenha clemência com os opositores ao seu governo que recentemente foram condenados a longas penas. ?Quando tomou conhecimento das notícias sobre as penas aplicadas a um grupo de opositores cubanos, entre eles três condenados à morte, o Santo Padre pediu ao secretário de Estado (do Vaticano), cardeal Angelo Sodano, que expressasse ao presidente do Conselho de Estado e do governo da República de Cuba, Fidel Castro, sua profunda dor por essas sentenças tão severas?, afirmou o Vaticano em comunicado.