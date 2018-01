Papa pede fim das divisões entre cristãos O papa João Paulo II pediu aos cristãos do mundo que superem as ?dolorosas? divisões que proliferam no seio da cristandade. Ele citou como exemplos de agravamento destas divisões a eleição de bispo gay e a hostilidade entre católicos e ortodoxos no leste europeu. João Paulo II lembrou que este domingo marca o início de uma semana anual de orações dedicada à união entre os cristãos do mundo. ?Durante os próximos oito dias, em todas as partes do mundo, cristãos de diferentes tradições vão se juntar para rezar intensamente para que o Senhor reforce o compromisso comum por sua inteira unidade?, disse o pontífice. ?Ao promover sua paz, Cristo assegura a seus discípulos apoio em suas provações. E não é esta duradoura divisão entre cristãos talvez uma dolorosa provação??, perguntou João Paulo II. A eleição, no ano passado, de um bispo assumidamente gay na igreja Episcopal dos Estados Unidos espalhou divisões entre anglicanos e complicou os esforços pela unificação das igrejas Católica e Anglicana. Também os ortodoxos reagiram mal à eleição do bispo. Outra nódoa na cristandade que entristece o papa é a rixa com a Igreja Ortodoxa Russa. Desde o fim do bloco socialista e a desagregação da União Soviética, as duas igrejas vêm discutindo sobre várias questões. Uma das piores é a acusação de que católicos têm buscado ostensivamente converter ortodoxos. O Vaticano nega, mas o clima ruim impediu até hoje uma viagem de João Paulo II à Rússia, único dos maiores países do mundo que ele não visitou em 25 anos de pontificado.