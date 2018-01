Papa pede fim rápido da guerra O papa João Paulo II rezou hoje por um rápido final do conflito no Iraque e expressou preocupação especial com os civis afetados pelos combates. O pontífice disse aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, que trabalhar pela paz "é uma obrigação permanente". "Queira Deus que esse conflito termine rapidamente e que haja espaço para uma nova era de perdão, amor e paz", disse o papa. "Meu pensamento se volta especialmente para o povo do Iraque e todos os que são diretamente afetados por essa guerra que se agrava", acrescentou. Veja o especial :